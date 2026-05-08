Обнародован прогноз погоды на 9 мая.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако днём в некоторых местах полуострова возможны кратковременные небольшие дожди. Юго-западный ветер днём сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 12–15° тепла, днём — 20–25° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 60–70 % ночью и 50–55 % днём.

В большинстве районов Азербайджана ожидается преимущественно ясная погода, однако днём в некоторых горных и предгорных районах прогнозируются периодические осадки. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные дожди, грозы, град, а в горных районах — снег. Местами ожидается периодический туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10–15° тепла, днём — 22–27° тепла, в горах ночью — 4–8° тепла, днём — 13–18° тепла.