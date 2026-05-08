В Баку изменят организацию движения на пересечении улицы Абдулазалы Демирчизаде и проспекта Хатаи.

Как сообщили в Агентстве наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, решение принято после анализа транспортной ситуации и моделирования с использованием технологии «цифрового двойника». Проект уже утверждён Координационным советом по транспорту.

Согласно новому плану, на улице Абдулазалы Демирчизаде будет введено одностороннее движение в сторону улицы Тебриз, при этом на отдельном участке сохранится двусторонний режим. Также планируется организация автобусной полосы для улучшения работы общественного транспорта.

Система светофоров будет изменена с трёхфазной на двухфазную, что сократит время ожидания транспорта примерно с 80 до 40 секунд. Дополнительно предусмотрено расширение инфраструктуры для пешеходов и средств микромобильности.