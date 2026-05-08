В Азербайджане будет принят Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми на 2026–2030 годы.

Об этом говорится в ежегодном отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, обсужденном сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правам человека, правовой политике и государственному строительству.

Отмечается, что проект «Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми в Азербайджане на 2026–2030 годы», подготовленный с учетом предложений соответствующих государственных структур, а также проект распоряжения президента Азербайджана об утверждении данного плана были согласованы с 34 государственными органами и представлены по назначению.