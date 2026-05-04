Канцлер Фридрих Мерц опроверг предположения о том, что решение США сократить военное присутствие в Германии связано с его разногласиями с президентом Дональд Трамп по иранскому вопросу.

Об этом он заявил в интервью немецкому общественному вещателю ARD.

По словам Мерца, Берлин должен учитывать, что у американского лидера может быть иная позиция по ряду международных вопросов. При этом канцлер подчеркнул, что это не влияет на стратегическое значение США для Германии и НАТО.

«Я должен принять тот факт, что американский президент смотрит на эти вопросы иначе, чем мы. Но это не меняет моего убеждения в том, что США остаются важными партнёрами для нас», — заявил Мерц.