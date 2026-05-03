Комитет по закупкам вооружений при правительстве Израиля утвердил масштабное расширение авиационного парка, одобрив приобретение двух новых эскадрилий современных истребителей — F-35 и F-15IA. Об этом сообщили в Минобороны Израиля.

Глава оборонного ведомства Исраэль Кац заявил, что решение продиктовано выводами, сделанными по итогам недавней кампании против Ирана. По его словам, текущая обстановка требует ускоренного наращивания военного потенциала.

«Наша задача — опережать противников и сохранять стратегическое преимущество», — подчеркнул министр.

В ведомстве уточнили, что речь идет о первом этапе масштабной программы модернизации армии общей стоимостью почти 119 млрд долларов. В рамках сделки планируется закупка истребителей пятого поколения F-35 у компании Lockheed Martin, а также модернизированных F-15IA у Boeing.

В комитете отметили, что новые эскадрильи должны стать основой долгосрочного развития ВВС, обеспечив стране устойчивое превосходство в воздухе и усиление сдерживания на фоне растущих региональных рисков.