Администрация США намерена обнародовать вскоре массив данных о неопознанных летающих объектах (НЛО), в том числе очень интересные сведения.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Думаю, мы обнародуем столько [информации], сколько сможем, в ближайшем будущем», — сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, будет ли американское правительство публиковать имеющиеся у него архивы по НЛО.

«Мы обнародуем много имеющегося у нас. Считаю, что часть этого будет очень интересна людям», — отметил Трамп.

При этом он уточнил, что в недалеком прошлом обсуждал тему НЛО в том числе с американскими военными летчиками, наблюдавшими такого рода явления. Они, по словам президента США, говорили, что «видели такое, во что невозможно поверить». «Так что вы об этом прочитаете», — добавил глава Белого дома.