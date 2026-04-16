Директор школы, объявленная в международный розыск, экстрадирована из Турции в Азербайджан.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что в соответствии с требованиями Конвенции «Об экстрадиции» от 13 декабря 1957 года ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданки Азербайджана Севиндж Гусейновой Алисафа гызы было удовлетворено компетентными органами Турции.

В рамках уголовного дела, расследуемого в прокуратуре Сураханского района города Баку, установлены обоснованные подозрения касательно того, что Севиндж Гусейнова, работая директором школы, используя своё служебное положение, мошенническим путём завладела денежными средствами нескольких лиц на общую сумму 69 тысяч манатов.

В связи с этим было принято решение о привлечении её в качестве обвиняемой по фактам мошенничества, совершённого с использованием служебного положения, с причинением значительного ущерба, повторно, а также злоупотребления должностными полномочиями. Ввиду уклонения от следствия она была объявлена в международный розыск В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий Севиндж Гусейнова была задержана на территории Турции.

В настоящее время принимаются меры по её доставке в Азербайджан со стороны Пенитенциарной службы Министерства юстиции.