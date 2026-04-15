С наступлением весны на рынке вырос интерес к сезонным фруктам. Хотя они ещё не полностью созрели, алыча и зелёные абрикосы уже привлекают внимание на прилавках.

Сообщается, что зелёный абрикос входит в число наиболее востребованных фруктов. Так, 300 гр. этого продукта стоят 7 манатов и считаются дешевле алычи. Алыча, привезённая из Гёйчая, стоит 10 манатов за 300 гр. Цена на алычу варьируется в зависимости от сорта.

По словам продавцов, наряду с алычой и зелёными абрикосами высокий спрос наблюдается также на арбузы и клубнику.

Клубника поставляется из Шамкира, Сабирабада и Лянкярани, её цена начинается от 5 манатов за кг. Арбузы завозятся из Ирана и также стоят около 5 манатов за кг.

Отмечается, что с началом полноценного сезона и выходом местной продукции на рынок цены на фрукты станут более доступными.