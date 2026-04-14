В частной клинике ООО «NNS KLİNİKA», расположенной в Наримановском районе Баку на улице Алияра Алиева, 41, с 6 по 7 апреля была проведена внеплановая проверка Аналитико-экспертным центром Министерства здравоохранения.

Как сообщили в центре, в ходе проверки были выявлены факты осуществления медицинской деятельности без лицензии, а также использования незарегистрированных лекарственных средств.

В отношении юридического лица были применены административные меры, составлен протокол по статьям 210.1 и 221.1 Кодекса об административных правонарушениях и направлен в соответствующий орган для дальнейшего рассмотрения.

Кроме того, в связи с выявленными нарушениями было направлено представление о приостановлении деятельности клиники «NNS KLİNİKA» в соответствующие правоохранительные органы.

Также Аналитико-экспертный центр Министерства здравоохранения направил официальное обращение в Государственную службу трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана для определения соответствующих должностей в рамках текущей трудовой деятельности.