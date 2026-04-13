Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил о необходимости выстраивания прагматичных отношений с Россией, несмотря на существующие политические и внешнеполитические сложности.

По его словам, в ближайшей перспективе отношения между Венгрией и Москвой могут «развиваться в правильном направлении». Он отметил, что страна продолжает зависеть от поставок энергоресурсов из России, что делает сотрудничество в этой сфере критически важным.

Мадьяр подчеркнул, что прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» может поставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. «Прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» ставит под угрозу энергоснабжение Венгрии», — заявил он.

Политик также выразил готовность обсудить с президентом России Владимир Путин условия действующих энергетических соглашений, включая проект АЭС «Пакш-2».