Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что Венгрия не намерена поддерживать ускоренное вступление Украины в Европейский союз.

«Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС», — приводит его слова агентство Bloomberg.

В то же время Мадьяр отметил, что Будапешт готов участвовать в обсуждении инициативы о предоставлении Киеву крупного финансового пакета со стороны ЕС. Речь идёт о возможном кредите в размере 90 млрд евро. «Венгрия не будет стоять на пути одобрения кредита Украине», — подчеркнул политик, добавив, что страна намерена сохранить за собой право отказаться от участия в его финансировании.

По словам Мадьяра, такая позиция связана с текущими экономическими трудностями: «Венгрия находится в очень сложной финансовой ситуации».

Мадьяр призвал Евросоюз снять санкции против России после окончания войны в Украине.