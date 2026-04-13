Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что Венгрия не откажется от закупок российской нефти. Он также поддержал отказ Будапешта от предоставления Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро.

Во время своей первой пресс-конференции Мадьяр неожиданно прервал выступление после получения документа и заявил, что уходящий глава МИД Петер Сийярто находится в здании министерства и «уничтожает документы», связанные с санкциями против России.

Об этом сообщила обозреватель CNN Мелисса Белл.