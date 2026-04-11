Американский космический корабль Orion миссии «Артемида-2» (Artemis II) успешно приводнился в Тихом океане, сообщило NASA.

«В 20:07 (04:07 по Баку) 11 апреля они успешно совершили приводнение с помощью парашютов в Тихом океане у побережья Сан-Диего», — говорится в сообщении.

Астронавтов извлекут из капсулы Orion и доставят в медицинский отсек на борту спасательного судна USS John P. Murtha ВМС США. Администратор NASA Джаред Айзекман высоко оценил действия экипажа, назвав его «абсолютно профессиональными астронавтами, прекрасными коммуникаторами и почти поэтами».

Американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial поздравил астронавтов и анонсировал встречу с ними в Белом доме в ближайшее время.