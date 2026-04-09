Состоялся судебный процесс по уголовному делу в отношении врача Севиндж Мамедовой, обвиняемой в смерти пациентки во время операции.

Низаминский районный суд под председательством судьи Эмина Ахундова вынес решение, пишет АПА.

Согласно приговору, Севиндж Мамедова осуждена к ограничению свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с применением электронного браслета.

Напомним, 18 мая прошлого года пациентка Гюнай Мамедова скончалась после хирургической операции, проведённой в Yeni Klinika. По данному факту прокуратура Низаминского района Баку возбудила уголовное дело по статье 314.2 УК (халатность, повлёкшая тяжкие последствия).

Следствием установлено, что во время операции 6 мая врач допустила техническую ошибку и несвоевременно провела вмешательство для остановки кровотечения, что впоследствии привело к смерти пациентки.

Мамедова была привлечена в качестве обвиняемой, ей предъявлено обвинение. В отношении неё была избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции, а также она была отстранена от должности решением суда.