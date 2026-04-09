Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью RAI, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер «провели слишком много времени» с Владимиром Путиным и потому доверяют ему. По его словам, это мешает Дональду Трампу и его команде «по-настоящему понять, чего именно хочет Россия».

Зеленский отметил, что «отчасти американцы считают, что [Донбасс] для нас ничего не значит», однако, по его убеждению, Россия не остановится на этом и попытается продвинуться к Днепру и Харькову.

Он также заявил, что пытался убедить команду Трампа в том, что Россия помогает Ирану наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке, однако ему не поверили, поскольку «доверяют» Путину.

«Я говорил об этом публично. Услышали ли мы реакцию США в адрес России с требованием прекратить это? Проблема в том, что они доверяют Путину. И очень жаль», — сказал Зеленский.