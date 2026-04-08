Российская сторона передаст азербайджанским коллегам ответ по дипломатическим каналам на заявление МИД республики с требованием не упоминать Карабах в рамках политических дискуссий.

На это указала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По дипломатическим каналам азербайджанской стороне будет передан ответ на обозначенные Баку сюжеты», — обратила внимание официальный представитель российского дипломатического ведомства.

Ранее Азербайджан призвал Россию прекратить использование карабахской темы в политических дискуссиях, ссылаясь на состоявшуюся накануне встречу лидеров РФ Владимира Путина и Армении Никола Пашиняна.