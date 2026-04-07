Российские пользователи пожаловались на масштабный сбой в работе Рунета. Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector, отслеживающего проблемы в работе сервисов.

В России среди прочего перестали работать портал «Госуслуги» и сервисы Ростелекома. Также пользователи столкнулись с проблемами с доступом к игровой площадке Steam и крупным играм.

Сбой также затронул стриминговые сервисы, маркетплейсы и видеохостинги. Больше всего обращений зафиксировано по поводу работы Discord — число жалоб превысило 4000 за час.