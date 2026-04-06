Президент США Дональд Трамп изменил свое мнение относительно идеи присоединения Канады к Соединенным Штатам. Об этом он рассказал в интервью своему биографу Роберту Хардману, сообщает The Globe and Mail.

«У Канады более двухсот лет собственной истории, и все разговоры про «О, Канада»… за три с половиной года с этим не справишься. Думаю, этого не случится», — отметил Трамп. По словам Хардмана, президент ссылался на долгий период независимости Канады и на продолжающиеся связи страны с британским монархом Карлом.

При этом на публике президент США по-прежнему называет премьер-министра Канады «губернатором», объясняя свои угрозы аннексией личной неприязнью к канадским политикам. «Они вежливо разговаривают со мной в лицо, а за моей спиной говорят гадости», — приводятся слова политика в новой книге Хардмана, выход которой запланирован на следующий месяц.