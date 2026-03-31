Постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО, посол Эльман Абдуллаев провёл встречу с новоназначенным заместителем генерального директора ЮНЕСКО Асой Регнер.

В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

«Обсуждения были сосредоточены на активной роли Азербайджана в ЮНЕСКО, гендерном равенстве, образовании, инициативе «ЮНЕСКО-80», а также на перспективах дальнейшего сотрудничества», — говорится в публикации.