Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел, европейских дел и сотрудничества в области развития Королевства Бельгия Максим Прево провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе разговора были обсуждены текущая ситуация в сфере безопасности на Ближнем Востоке, двусторонние отношения между Азербайджаном и Бельгией, а также перспективы сотрудничества в рамках Европейского союза.

Министры выразили глубокую обеспокоенность продолжающейся военной эскалацией на Ближнем Востоке и подчеркнули важность дипломатического урегулирования конфликта. Бельгийский министр также выразил солидарность с Азербайджаном в связи с атакой беспилотника с территории Ирана в направлении Нахчывана. Кроме того, была выражена благодарность Азербайджану за создание условий для эвакуации граждан Бельгии из Ирана.

Стороны также обменялись мнениями по процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о предпринимаемых шагах по обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе.

Отмечена важность развития сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также значимость конструктивного диалога, политических консультаций, взаимных визитов и контактов на высоком уровне.