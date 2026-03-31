Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжают принимать меры безопасности в связи с интенсивными дождями в подтопленных районах.

Так, на основании звонков, поступивших на «112» — горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям, соответствующими структурами ведомства в нерабочие праздничные дни было осуществлено в общей сложности 380 выездов на пожары, проведены операции по ликвидации последствий 5 дорожно-транспортных происшествий, 3 фактов взрывов, а также аварийно-спасательные работы в связи с подтоплениями. В результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров и спасение жизней людей.

В целом, силами МЧС в праздничные дни было спасено 45 человек, из них 11 — несовершеннолетние, 14 человек получили травмы, в происшествиях погибли 13 человек. В связи с интенсивными дождями из подтопленных территорий эвакуировано 766 человек, из которых 210 — дети, а при пожарах — ещё 35 человек были эвакуированы в безопасные зоны.