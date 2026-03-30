Иран считает Украину участницей агрессии США и Израиля против Тегерана. Об этом заявил постпред страны при ООН Саид Иравани, передает IRNA.

Иравани в своем в письме обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совбезу всемирной организации. Соучастником военного конфликта можно после отправки экспертов по противодействию БПЛА в арабские страны, уверены в Тегеране.

«По своей сути расценивается как предоставление материальной и оперативной поддержки продолжающейся незаконной военной агрессии против Ирана», — написал он.