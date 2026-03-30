Президент США Дональд Трамп выдвинул Тегерану серию жестких требований, пригрозив нанести удары по иранским электростанциям, нефтяным скважинам и захватить стратегический остров Харк, если переговоры о прекращении войны провалятся.

Об этом он заявил в Truth Social.

«Если по какой-либо причине соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, что, вероятно, произойдет, и если Ормузский пролив не будет немедленно «открыт для бизнеса», мы завершим наше прекрасное «пребывание» в Иране, взорвав и полностью уничтожив все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харк (и, возможно, все опреснительные установки!), к которым мы намеренно еще не «прикасались», — уточнил Трамп.