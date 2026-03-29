Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов ответил на слова благодарности главы МИД Ирана Сейед Аббаса Арагчи.

В соцсети Х азербайджанский дипломат написал следующее: «Ваши искренние слова и благодарность очень ценны для нас. Народы Азербайджана и Ирана — дружественные и братские народы. Это также составляет основу нашего взаимного уважения и исторических связей между двумя странами».

Напомним, что ранее глава МИД Ирана опубликовал пост на азербайджанском языке, в котором выразил благодарность руководству и народу Азербайджана.

Он поблагодарил за гуманитарную помощь, а также за создание условий для доставки помощи из других стран.

«Поддержка, проявленная в эти трудные дни, опирается на общую культуру, объединяющую народы Ирана и Азербайджана», — отметил он.