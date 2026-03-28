Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о мощном ударе по убежищам Вооруженных сил (ВС) США в Дубае.

Об этом со ссылкой на представителя командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари сообщает гостелерадио компания IRIB.

«[Под удар попали] два убежища в Дубае: в первом прятались более 400 [солдат ВС США], во втором — более 100. Им был нанесен очень сильный урон», — говорится в публикации.

Отмечается, что удары по убежищам наносились с помощью беспилотников.

Иран ракетным ударом в Дубае уничтожил склад систем противодействия беспилотникам, принадлежащих Украине.

Представитель Центрального командного пункта «Хазрат Хатем аль-Анбия» заявил, что одновременно с нанесением удара по укрытиям американских командиров и солдат в Дубае, был уничтожен склад систем противодействия беспилотникам, принадлежащих Украине, которые находились в Дубае для помощи армии США. В этот момент там находился 21 украинец, они, вероятно, погибли.