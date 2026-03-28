Иранские атаки с применением ракет и беспилотников поразили авиабазу принца Султана в Саудовской Аравии, повредив несколько американских самолетов-заправщиков, сообщает The Wall Street Journal.

Агентство Reuters сообщило, что при ударе Ирана по авиабазе имени принца Султана в Саудовской Аравии ранения получили 12 американских военных. По словам источников агентства, двое из 12 военных США получили тяжелые ранения. Как уточняется в публикации, всего с начала военной операции США и Израиля против Ирана были ранены более 300 американских военнослужащих, 13 убиты.