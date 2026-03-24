До парламентских выборов в Венгрии, которые пройдут 12 апреля, остается чуть более двух недель, и вполне понятно, что политические страсти кипят уже сегодня. Основная борьба за большинство мест в парламенте разворачивается между действующим премьер-министром Виктором Орбаном и лидером оппозиционной партии «Уважение и свобода» (TISZA) Петером Мадьяром.

Однако на сей раз речь идет не просто о борьбе за голоса избирателей, а о выборе курса, который определит будущее государства: будет ли он прежним под руководством Орбана или венгерское общество изберет иной путь?

Стоит отметить, что действующий премьер-министр Венгрии остается одной из самых устойчивых фигур европейской политики. Более пятнадцати лет у власти позволили ему выстроить систему управления, которая, несмотря на критику, демонстрирует стабильность и предсказуемость. Для значительной части населения Венгрии именно этот фактор является ключевым аргументом в его пользу.

В условиях нестабильной международной обстановки многие избиратели предпочитают проверенного лидера, способного удерживать баланс между внутренними интересами и внешним давлением. Одной из главных особенностей политики Орбана является защита национальных интересов. Не секрет, что венгерский премьер в рамках Европейского союза неоднократно в одиночку противостоял другим европейским партнерам. Особенно наглядно его независимая, не идущая на поводу у европейского большинства позиция проявилась в вопросах, связанных с Россией.

Да, Будапешт зачастую блокировал или замедлял антироссийские решения по украинскому вопросу, что вызывало раздражение Брюсселя. Но в самой Венгрии подобные шаги воспринимаются позитивно – ведь речь идет о защите экономических интересов в стране, в первую очередь, в области энергоносителей. Тем самым Орбан между покладистостью с ЕС и недопущением ухудшения уровня жизни граждан – выбирает второй вариант.

С точки зрения сторонников Орбана, его политика — это прежде всего прагматизм. Он старается не втягивать страну в конфликты, которые могут обернуться экономическими потерями, и делает ставку на гибкость во внешней политике. Именно эта линия позволяет Венгрии сохранять определенную самостоятельность даже в рамках крупных международных объединений.

Не менее важен и фактор внешних отношений за пределами Европы. В США сегодня Будапешт рассматривается как партнер, близкий по идеологическим взглядам. То есть это подтверждение тому, что политика Орбана может находить поддержку не только внутри страны, но и среди влиятельных международных игроков, что усиливает его позиции на предстоящих выборах.

Тут необходима небольшая ремарка. Азербайджанскую аудиторию, в первую очередь, интересует то обстоятельство, что Виктор Орбан неизменно занимал справедливую позицию в карабахском вопросе. Он выражал активную поддержку нашей стране в вопросе восстановления территориальной целостности и постконфликтном восстановлении Карабаха.

На первый взгляд может показаться, что принципиальная позиция Орбана в решении карабахской проблемы не входит в сферу интересов венгерского общества. Возможно и так, но такой подход, основанный на соблюдении норм международного права, а не в угоду чьим-то интересам, многое говорит о личности человека. И это довольно примечательный штрих к общей картине.

В свою очередь, оппозиционный лидер Петер Мадьяр, как и полагается, строит свою предвыборную кампанию на критике действующей власти и обещаниях масштабных перемен. Следуя старой как мир модели, Мадьяр активно использует риторику обновления, борьбы с коррупцией и возвращения к более тесному взаимодействию с Европейским союзом. Однако за громкими заявлениями пока не просматривается четкая и проработанная программа действий.

Пожалуй, одной из самых слабых мест Петера Мадьяра является тот факт, что у него нет достаточного политического и управленческого опыта. В условиях, когда страна сталкивается с серьезными внешними и внутренними вызовами, этот фактор может сыграть решающую роль. Избиратели нередко задаются вопросом: способен ли он не только критиковать, но и эффективно управлять государством?

Кроме того, некоторые эксперты полагают, что в предвыборной кампании оппозиционера зачастую присутствует жанр популизма. Конечно же, обещания быстрых перемен выглядят весьма привлекательно, но в реальной жизни не все так блестяще и гламурно.

Дополнительным фактором остается его ориентация на Европейский союз, которая вызывает неоднозначную реакцию внутри страны. Часть избирателей опасается, что усиление зависимости от Брюсселя может ограничить самостоятельность Венгрии и привести к принятию решений, не всегда соответствующих национальным интересам.

На этом фоне выборы приобретают особое значение и с точки зрения внешних игроков. Не секрет, что исход голосования внимательно отслеживают как Россия, так и связка Украина-Европейский союз. Для Москвы сохранение власти Орбана означает наличие в ЕС партнера, готового к более сдержанному и прагматичному диалогу. Для Киева и Брюсселя, напротив, предпочтительным выглядит сценарий смены власти, который позволит усилить единую линию давления на Россию.

Резюмируя сказанное, можно отметить следующее: Орбан по-прежнему обладает серьезным преимуществом благодаря устойчивой поддержке и четко выстроенной политической системе. В то же время Мадьяр сумел мобилизовать протестный электорат, однако его успех во многом зависит от того, сможет ли он убедить избирателей в своей готовности к реальному управлению страной, а не только к громким заявлениям.

Таким образом, венгерское общество стоит перед непростым выбором. С одной стороны — опыт, устойчивость и курс на национальные интересы, которые олицетворяет Орбан. С другой — обещания обновления, за которыми пока стоит больше риторики, чем конкретики. Какой путь изберут венгры? Ответ на этот вопрос мы получим через две недели…