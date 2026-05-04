США продолжают контакты с Ираном по вопросу мирного урегулирования конфликта, несмотря на разногласия по представленным предложениям сторон.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью CNN заявил, что Вашингтон поддерживает диалог с Тегераном. «Мы ведем общение», — отметил он, отвечая на вопрос о текущем состоянии переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью израильской государственной телерадиокомпании Kan подчеркнул, что считает новое предложение Ирана по мирному урегулированию неприемлемым.

В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что США передали через Пакистан, выступающий посредником, ответ на иранскую инициативу по прекращению войны, состоящую из 14 пунктов. По его словам, Тегеран в настоящее время изучает полученный ответ.

Таким образом, переговорный процесс между США и Ираном продолжается, однако стороны пока далеки от согласования взаимоприемлемых условий.