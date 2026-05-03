В США спортивная команда по пиклболу погибла в авиакатастрофе по пути на турнир. Об этом сообщил клуб игроков в пиклбол Amarillo Pickleball Club в соцсети Facebook.

Игроки направлялись из города Амарилло в клуб Cranky Pickle в Нью-Браунфелс в Техасе. На борту находились пять человек: четыре игрока команды и пилот. Все погибли. По предварительной информации, в воздухе у самолета возникли проблемы. Авиадиспетчер сообщила, что перед крушением воздушное судно совершало необычные маневры, а затем исчезло с радаров.

По данным британского издания Metro, в связи со случившимся турнир был отменен.