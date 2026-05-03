Иран предупредил США о «двух вариантах» для Вашингтона на фоне продолжающейся напряжённости.

Корпус стражей исламской революции заявил, что США «больше не имеют выбора». «Вашингтон либо столкнутся с «невозможной операцией», либо будут вынуждены согласиться на «плохую сделку» с Исламской Республикой», — отмечается в публикации КСИР в соцсети Х.

В заявлении подчёркивается, что действия США против Ирана привели к тому, что прежние условия переговоров утратили значение. Кроме того, в Тегеране считают, что изменение позиций Китая, России и европейских стран по отношению к США усложняет ситуацию для Вашингтона.

В заявлении также упоминается Дональд Трамп, который, как утверждает иранская сторона, теперь должен сделать выбор между «неосуществимой операцией» и согласием на условия, потенциально невыгодные для США.