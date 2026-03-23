Служба национальной безопасности Армении задержала в Сюникской области троих армян за фото, сделанных на фоне моста Хакари, разделяющего территорию Армении и Азербайджана. Об этом в социальных сетях сообщил адвокат Роман Ерицян, передают армянские СМИ.

По его словам, молодые люди выполняли строительные работы в приграничном селе Тех и сделали снимки на фоне дороги и моста, за которыми начинается территория Азербайджана.

На обратном пути их остановили сотрудники СНБ, после чего задержали и изъяли мобильные телефоны. Впоследствии всех троих доставили в отдел полиции для оформления административных материалов.

Ерицян утверждает, что в ответ на пояснение о сделанном снимке «из-за тоски по Карабаху» им якобы предложили «сдаться Азербайджану».

В итоге к задержанным не были применены штрафные санкции — правоохранительные органы ограничились предупреждением. Вместе с тем, по утверждению адвоката, в ходе разбирательства был проведен осмотр мобильных устройств.