Государственный департамент США призвал своих граждан по всему миру к осторожности, особенно на Ближнем Востоке, в связи с усилившимися угрозами безопасности. Соответствующее предупреждение размещено на сайте ведомства.

«Государственный департамент рекомендует американцам по всему миру, особенно на Ближнем Востоке, проявлять повышенную осторожность. Необходимо следовать указаниям, которые содержатся в предупреждениях по безопасности, выпускаемых посольствами и консульствами США», — говорится в заявлении.

Ведомство отметило, что уже несколько диппредставительств США подверглись атакам, в том числе за пределами Ближнего Востока. Госдепартамент указывает, что нападениям могут также подвергнуться другие учреждения, представляющие американские интересы.