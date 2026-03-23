Более 40 энергетических объектов в девяти странах Ближнего Востока получили серьезные повреждения на фоне продолжающегося военного конфликта. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, выступая в Национальном пресс-клубе Австралии, передает Bloomberg.

По его словам, восстановление нефтяных месторождений, НПЗ и трубопроводов может занять длительное время, что создает риск затяжных перебоев в мировых поставках даже после завершения боевых действий. Бироль сравнил текущий кризис по масштабам с нефтяными шоками 1970-х годов и газовым кризисом 2022 года вместе взятыми.

Он подчеркнул, что нарушены поставки не только нефти и газа, но и продукции нефтехимии, удобрений, серы и гелия. Наиболее уязвимым регионом остается Азия из-за высокой зависимости от ближневосточных энергоресурсов.

Эскалация конфликта, включая удары по инфраструктуре в странах Персидского залива, уже привела к резкому росту цен на энергоресурсы. В частности, после атак на объекты в Катаре стоимость газа в Европе выросла на десятки процентов.

Дополнительным фактором риска стало ограничение судоходства через Ормузский пролив, что является одним из ключевых артерий мировых поставок топлива. На этом фоне ряд стран региона рассматривает сокращение добычи нефти из-за угрозы переполнения хранилищ.