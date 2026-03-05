5 марта около полудня по территории Нахчыванской Автономной Республики были нанесены удары беспилотниками, вылетевшими с территории Ирана.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой — возле здания школы в селе Шекерабад.

«Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, совершённые с территории Исламской Республики Иран, в результате которых было повреждено здание аэропорта и пострадали двое гражданских лиц.

Данная атака на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и способствует росту напряжённости в регионе.

Мы требуем от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить данный вопрос, дать объяснения и принять необходимые срочные меры для недопущения повторения подобных случаев в будущем.

Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Моджтаба Дермичилу вызван в Министерство иностранных дел. Иранской стороне будет выражен резкий протест и вручена соответствующая нота протеста».