Соединенные Штаты и Израиль планировали атаковать Иран на неделю раньше, однако операцию пришлось перенести по оперативным и разведывательным причинам.

Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

По данным собеседников, после второго раунда переговоров Вашингтона и Тегерана 17 февраля, который закончился без прогресса, США и Израиль начали готовиться к нанесению ударов 21 февраля.

Однако разрешение на атаку не было получено. По информации американских и израильских чиновников, одной из причин стала погода в регионе. Еще один источник уточнил, что задержка была связана с необходимостью улучшить координацию ВС США и ЦАХАЛ.

«Последние две недели были очень напряженными, с постоянными колебаниями», — сообщил человек из администрации Дональда Трампа.