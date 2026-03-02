Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть три кандидата на роль нового главы Ирана, но раскрывать имена отказался, предложив «сначала закончить работу», сообщает The New York Times.

Трамп добавил, что военное руководство Ирана уничтожено, а часть представителей «обращается к США с просьбами об иммунитете». Он предупредил: атаки продолжатся до выполнения всех целей операции. Трамп вновь призвал КСИР и полицию сложить оружие, пригрозив в противном случае уничтожением.

Однако позже, отвечая на вопрос, каким Вашингтон видит смену власти в Иране, он привёл в пример венесуэльский сценарий и назвал его идеальным.

Президент США также заявил, что готов снять санкции с Ирана, если новое руководство проявит себя как прагматичный партнёр. При этом отвечать на вопрос о защите иранского народа он не стал.

Отдельно политик подчеркнул, что активная фаза конфликта изначально планировалась как «четырёхнедельный процесс», она может завершиться в течение месяца или раньше. У США достаточно боеприпасов, которые размещены по всему миру, поэтому продолжение «не станет проблемой».