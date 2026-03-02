Секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что президент США Дональд Трамп вверг регион в хаос из-за своих «бредовых амбиций», а теперь выражает обеспокоенность возможными новыми жертвами среди американцев.

Он утверждает, что недальновидные действия Трампа превратили его лозунг «Америка прежде всего» в «Израиль прежде всего», поставив под удар американских военных ради интересов Израиля. По словам Лариджани, новыми заявлениями Трамп перекладывает последствия своей политики на американские войска и их семьи.

Лариджани заявил, что Исламская республика не намерена вести какие-либо переговоры с США.