В Дубае турист из Азербайджана получил осколочное ранение при атаке Ирана на ОАЭ. Oб этом Minval сообщила Нурана Гусейнова, координатор по ОАЭ Координационного совета азербайджанцев, проживающих в арабских странах.

Она отметила, что накануне представители диаспоры навестили в больнице молодого мужчину — туриста по имени Сархан. Он получил осколочное ранение в руку. Его жизни сейчас ничего не угрожает. Врачи отмечают, что в течение 2-3 дней он будет выписан.

По словам Гусейновой, почти все нанесенные удары пришлись по американским военным объектам. Мирное население не является мишенью.

Из-за обострения ситуации в Дубае остаются азербайджанцы, которые не могут покинуть страну, чтобы вылететь в Азербайджан. Аэропорты Дубая по-прежнему закрыты. Застрявших туристов правительство ОАЭ разместило в отели, по крайней мере в Абу-Даби туристов обеспечили бесплатным жильем и питанием в отеле.

«Что касается эвакуации азербайджанцев, пока сложно делать какие-либо прогнозы. Конечно, людям страшно: постоянно слышны звуки работы систем ПВО, которые перехватывают ракеты. Однако ОАЭ — одна из стран с высоким уровнем безопасности. Ситуация здесь не критичная, поскольку системы противовоздушной обороны в большинстве случаев успешно сбивают ракеты и дроны», — сообщила представительница азербайджанской диаспоры.

По её словам, в настоящее время ни азербайджанцы, ни граждане других государств не могут покинуть Дубай, но люди находятся в безопасных зонах. Единственный возможный путь эвакуации — воздушный, однако аэропорты остаются закрытыми.