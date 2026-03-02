С сегодняшнего утра через пограничный таможенный пункт пропуска «Астара» продолжается пропуск граждан Азербайджана и иностранных государств.
В эти минуты через КПП «Астара» обеспечен проход 1 гражданина Франции, 7 граждан Таджикистана и 5 граждан Азербайджана.
Отметим, в ночные часы также был обеспечен проход 50 граждан Китая.
На данный момент из Ирана через границу Азербайджана эвакуированы 39 россиян.
Об этом говорится в сообщении посольства России в Баку.
Также из Ирана через границу Азербайджана были эвакуированы 20 граждан Пакистана и 2 гражданина Таджикистана.