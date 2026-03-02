Центр по борьбе с дезинформацией управления по коммуникациям администрации президента Турции заявил, что появившиеся утверждения о нападении на авиабазу Инджирлик являются ложными.

«Распространяемые в некоторых социальных сетях утверждения о том, будто «американская военная база в Турции подверглась нападению», являются ложными. В Турции нет военных баз, принадлежащих какой-либо стране. Воздушное пространство, суша и морское пространство Турецкой Республики, а также ее военные объекты находятся полностью под ее суверенитетом и контролем. Нападений на нашу страну не было, а сообщения и иные попытки представить Турцию как участницу региональных конфликтов являются явным актом дезинформации», — говорится в заявлении ведомства.

Система обороны и безопасности Турции полностью работоспособна, и соответствующие учреждения ведут мониторинг процессов в режиме реального времени, добавили в центре.