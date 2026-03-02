Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с оборудованием для транспортировки бытовых отходов во дворе Бакинского Экспо-центра.

Эти автомобили, произведенные на Гянджинском автомобильном заводе по заказу Министерства экологии и природных ресурсов, будут отправлены в различные города и регионы нашей страны.

Министр экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов и председатель наблюдательного совета производственного объединения Гянджинского автомобильного завода Ханлар Фатиев проинформировали главу государства о проекте.