В ночь на 2 марта ВСУ атаковали Новороссийск беспилотниками, сообщили в оперштабе Краснодарского края. По данным властей, обломки сбитых дронов повредили шесть многоквартирных и пять частных домов. Пострадали три человека — две женщины и мужчина, их госпитализировали.

Как сообщает Astra со ссылкой на анализ фото и видео очевидцев, целью атаки мог стать нефтеналивной терминал «Шесхарис» в порту Новороссийска. В районе объекта после удара произошёл пожар.

Терминал является одним из крупнейших на юге России и играет важную роль в экспортной инфраструктуре региона. В Генштабе ВСУ ранее утверждали, что объект используется для обеспечения российских войск. В ноябре 2025 года терминал уже подвергался атаке дронов — тогда были повреждены нефтебаза и портовая инфраструктура.