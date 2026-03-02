На всех трех КПП на границе Турции и Ирана приостановлены пассажирские перевозки.

Об этом заявил министр торговли Турции Омер Болат.

О. Болат отметил, что в настоящее время обе страны лишь создают условия для возвращения своих граждан. Так, иранская сторона разрешает въезд в страну своим гражданам, находящимся в Турции, а турецкая сторона разрешает въезд в страну гражданам Турции и третьих стран, находящимся в Иране.

Министр торговли подчеркнул, что, несмотря на приостановку ежедневного пассажиропотока, грузоперевозки и торговая деятельность на таможенных пунктах продолжаются бесперебойно.