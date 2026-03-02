Армия обороны Израиля объявила о начале наступательных действий против военных подразделений шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

С заявлением выступил начальник Генерального штаба Армия обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир. По его словам, израильская армия переходит к более активной фазе операции.

«Мы начали наступательную кампанию против «Хезболла». Речь идет не только об обороне. Настало время действовать решительно и перейти в наступление», — подчеркнул он в ходе совещания с командным составом.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате израильских авиаударов по Ливану погиб по меньшей мере 31 человек. Ведомство отметило, что в результате ударов также получили ранения 149 человек.