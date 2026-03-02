Шесть аравийских монархий (Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и ОАЭ), входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, пригрозили Ирану ответом в рамках мер коллективной безопасности.

Об этом говорится в заявлении по итогам экстренного онлайн-заседания региональной организации на уровне глав МИД.

«Страны Персидского залива готовы принять все необходимые меры для сохранения своего суверенитета, безопасности и стабильности стран в ответ на атаки Ирана», — отмечается в заявлении.

Главы МИД аравийских монархий подчеркнули, что безопасность одной страны неотделима от всех остальных.

В совете также призвали Иран немедленно прекратить атаки, чтобы обеспечить стабильность мировых энергорынков.