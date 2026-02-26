В 2025 году Соединенные Штаты впервые со времен Великой депрессии зафиксировали отрицательную миграцию: число покинувших страну превысило количество прибывших. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, подобная ситуация не наблюдалась на протяжении десятилетий. Аналитики Brookings Institution оценивают чистый миграционный отток по итогам 2025 года примерно в 150 тысяч человек.

Одновременно общий приток иммигрантов существенно сократился — до 2,6–2,7 миллиона человек по сравнению почти с 6 миллионами в 2023 году.

Отмечается, что снижение числа прибывающих связано не только с масштабными депортациями в период второго срока президента США Дональда Трампа, но и с решением значительного числа американских граждан переехать за границу. По оценке издания, для части граждан «новая американская мечта» теперь заключается в жизни вне страны.