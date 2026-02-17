В резиденции посла Королевства Саудовская Аравия в Азербайджане состоялась церемония раздачи хурмы. Об этом сообщает «Азертадж».

Посол Королевства в Азербайджане Иссам бин Салех аль-Джутейли, принявший участие в мероприятии, поздравил народ страны со священным праздником Рамазан. Он отметил, что по этому случаю Саудовская Аравия передает братскому народу Азербайджана в качестве подарка 5 тонн хурмы. По его словам, гуманитарная акция проводится под руководством Министерства по делам Ислама, призыва и наставления Королевства и при патронате министра Абдулкарима бин Абдуллатифа.

Отмечается, что раздача хурмы занимает особое место в исламских традициях. Этот обычай соблюдается в течение месяца Рамазан, на памятных церемониях, благотворительных мероприятиях, а также после возвращения из паломничества Хадж в знак благодарности Аллаху и с просьбой о милости.

Дипломат сообщил, что большая часть доставленной хурмы будет передана Управлению мусульман Кавказа, а остальная — распределена посольством Саудовской Аравии через соответствующие официальные структуры Азербайджана среди нуждающихся.

Он подчеркнул, что подобные гуманитарные программы основаны на исламских ценностях, принципах братства и солидарности и служат наглядным примером дружественных отношений между Саудовской Аравией и Азербайджаном. Отмечается, что эта инициатива охватывает более 100 стран мира.

Также сообщается, что под патронатом Центра спасения и гуманитарной деятельности имени короля Салмана в ближайшее время в Азербайджан планируется отправить еще 25 тонн хурмы. Эта партия будет передана Министерству труда и социальной защиты населения страны.