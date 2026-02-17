В России задержан азербайджанский адвокат Алекбер Гараев, в отношении которого суд избрал меру пресечения — двухмесячный арест. Как сообщает AПA, российские правоохранительные органы задержали Гараева вместе с двумя его знакомыми в Красноярске.

В сообщении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия отмечается, что адвокат подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершённое организованной группой.

По данным следствия, Гараев и его знакомые якобы получили взятку от президента строительной компании «Сибряк» Владимира Егорова, крупнейшего застройщика Красноярского края. Сам Егоров в настоящее время находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве.