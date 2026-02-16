Тела четы азербайджанцев нашли под окнами дома в Новой Москве. Как сообщили в местных правоохранительных органах, мужчина и женщина, предварительно, могли покончить с собой.

У супругов остались трое детей, в момент случившегося в квартире находился пятилетний ребенок.

Согласно информации МК, погибшие супруги 41-летний Васиф и 38-летняя Айгюн владели магазином одежды и нижнего белья. Уточняется, что начинали они свой бизнес в Ханты‑Мансийском автономном округе, некоторое время назад перебрались в столицу и успели открыть магазин недалеко от своего дома.

ЧП произошло в жилом комплексе «Саларьево парк». По словам соседей, погибшие были дружелюбными и общительными. Мотив caмoyбийства пока неизвестен.