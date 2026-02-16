Общественное объединение «Дети Азербайджана» провело специальное мероприятие под названием «После темноты». Как сообщает «Азертадж», в нём приняла участие руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева.

Основной целью мероприятия стало развитие творческих способностей детей, проживающих в Центре реинтеграции — детском приюте, являющемся учреждением социальных услуг объединения, укрепление их уверенности в себе и поддержка процесса возвращения в общество.

В рамках программы была продемонстрирована 21 ручная работа, изготовленная из использованных материалов. Дарение «второй жизни» нитям и другим материалам, считавшимся непригодными, отразило принцип экологической ответственности и творческое мышление детей.

Затем воспитанники, проходящие процесс реабилитации, представили инсценировки фрагментов из избранных азербайджанских фильмов и танцевальные композиции.

В художественной части вместе с детьми выступили народные артисты Флора Керимова, Алим Гасымов, Афаг Баширгызы, заслуженная артистка Фергана Гасымова, а также певцы Самир Багиров и Эльнур Мамедов.

Под занавес мероприятия прозвучал гимн Общественного объединения «Дети Азербайджана» — «Чужих детей не бывает».